Antalya'da Üç İranlı Kardeşin Ölümü
Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda, İran uyruklu üç kardeşin ölü bulunduğu bildirildi. Yakınları tarafından yapılan ihbar sonrası polisin eve girmesiyle ortaya çıkan olayda, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.
ANTALYA'nın Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede, İran uyruklu kardeş 3 genç ölü bulundu.
Güzeloba Mahallesi'nde yeni taşındıkları binanın 8'inci katında oturan İran uyruklu 3 kardeşten haber alamayan yakınları, bugün saat 15.00 sıralarında polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi. Çilingir ile eve giren polis, kardeşleri aynı odada ölü buldu. Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce öldükleri belirlenirken, polisin evdeki incelemeleri sürüyor.