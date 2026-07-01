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Antalya'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

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Antalya'da tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kaza Konya-Antalya kara yolunda meydana geldi.

Antalya'da tur otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Konya-Antalya kara yolu Güçlüköy Mahallesi'nde içerisinde turistlerin olduğu plakası ve srücüsü öğrenilemeyen tur otobüsüyle, Harun Uraç'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüs ve otomobil devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde otomobil sürücüsü Uraç'ın hayatını kaybettiği, otobüsteki 12 kişinin de yaralı olduğu belirlendi.

Yaralılar, Manavgat ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarmanın kazaya ilişkin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz
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