Antalya'da Tur Minibüsü ile Çarpışan Otomobilde 2 Yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde bir tur minibüsünün çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsü ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İsmail A. idaresindeki 46 AKS 092 plakalı tur minibüsü, Belek Mahallesi'nde, Ahmet G. yönetimindeki 07 AGC 494 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Ahmet G. ile aynı araçtaki Sevcan Özcan (37) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik'teki hastanelere kaldırılan yaralılardan Özcan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Öte yandan, tur minibüsünün havalimanından aldığı 6 Rus turisti otele götürdüğü öğrenildi.
Turistler, olay yerine gelen başka araçla otellerine gönderildi.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel