Cinayet sanığının 'cinsel saldırı' iddiası, suçtan kurtulmaya yönelik çıktı
Antalya'da trans birey Nida Nazlıer'in öldürülmesi olayıyla ilgili hazırlanan iddianamede, sanık Aref Elhusseın, maktulün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü ancak yapılan muayenede bu iddiaya rastlanmadı.

ANTALYA'da trans birey Nida Nazlıer'in (45), Suriye uyruklu Aref Elhusseın (28) tarafından öldürülmesi ile ilgili iddianame hazırlandı. Maktulün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren sanığın yapılan muayenesinde iddiasına yönelik bulguya rastlanmazken, cinayet suçundan kurtulmak için bu şekilde hareket ettiği belirtildi.

Olay, 31 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İş yerinden çıkan H.İ. (23), birlikte yaşadığı arkadaşı trans birey Nida Nazlıer'in evine geldi. Eve giren H.İ., Nazlıer'i banyoda kanlar içerisinde buldu. İhbarla adrese gelen ekipler, boğazına ve sağ-sol yüzüne bıçak darbeleri alan Nazlıer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ BIÇAK BULUNDU

Polis ekipleri, evde ve çevrede yaptığı incelemede, bahçedeki bir saksının içinde toprağa gömülü bıçak buldu. Delil olarak muhafazaya alınan bıçağın ardından Nazlıer'i bulan H.İ. ile en son telefonda görüştüğü ve anahtar almak için eve gelen arkadaşı H.H. (39), gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 80'in üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde oturduğu belirlenen Suriye uyruklu Aref Elhusseın, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin kimliği parmak izi çalışmasıyla belirlendi.

'KANLAR İÇİN KALINCA KAÇTIM'

Aref Elhusseın ile birlikte H.İ. ve H.H., ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hastanedeki işlemler sırasında Aref Elhusseın'den kan örneği alındığı, sağ elinin bandajlı olduğu görüldü. İfadesinde; suçunu kabul eden Aref Elhusseın, Nazlıer ile ilişki konusunda anlaştıklarını, trans birey olduğunu bilmediğini, çıkan tartışmada Nazlıer'in aynaya çarpıp camın kırıldığını, cam parçalarıyla saldırdığını ve kanlar içinde kalması üzerine kaçtığını söyledi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Aref Elhusseın, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, H.İ. ve H.H. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelinin olay sonrası bölgeden uzaklaşırken tanınmamak için başını örtüyle kapattığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Hazırlanan iddianamede savunması da yer alan Aref Elhusseın, öldürdüğünü itiraf ettiği maktulün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. İddia sonrası Antalya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği kararı ile şüphelinin iç beden muayenesi yapıldı. Muayenede, herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadı. Sanığın iddiasının, suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Savcılık, sanığın 'Canavarca hisle kasten öldürme ve konutta silahla yağma' suçlarını işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. İddianame, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

title