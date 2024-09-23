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Trafikte sürücülere silahlı tehdit! Gerçek bambaşka çıktı

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Antalya-Kemer yolunda hareket halindeki bir cipten sürücülere silah doğrultulmasının ardından ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Silahı doğrultan kişinin 8 yaşında bir çocuk olduğu, silahın da tahtadan yapılmış oyuncak olduğu belirlendi.

Antalya'da hareket halindeki araçtan diğer sürücülere doğrultulan silahın oyuncak olduğu, silahı da 8 yaşındaki bir çocuğun tuttuğu tespit edildi.

SÜRÜCÜLERE SİLAH DOĞRULTTU

Antalya'da trafikte hareket halindeki bir cipten, yoldaki diğer sürücülere doğrultulan silahın oyuncak olduğunun tespit edildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Antalya-Kemer yolundaki tüneller bölgesinde seyir halindeki bir araçtan yola doğru silah gösterilmesiyle ilgili videonun sosyal medya hesaplarından yayınlanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

SİLAH OYUNCAK ÇIKTI

Yapılan çalışmada, Ş.Y'nin kullandığı cipin ön yolcu koltuğundaki 8 yaşındaki oğlu M.Y'nin tahtadan yapılmış bir oyuncak silahı, dışarıya doğru tuttuğunun belirlendiği ifade edildi.

Trafikte sürücülere silahlı tehdit! Gerçek bambaşka çıktı
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

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