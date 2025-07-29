Antalya'da Trafik Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti, Üç Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti, Üç Yaralı
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Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Arda Öztürk hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje ve ağaca çarpmanın ardından başka bir araca çarptı.

ANTALYA'da refüje ve ağaca çarpıp savrulan otomobilin çarptığı Arda Öztürk (23) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı lunapark önünde meydana geldi. Burak Kurtlapa'nın (25) kullandığı 07 BOP 245 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje ve ağaca çarptı. Ardından savrulan otomobil, Mehmet Çeler (56) yönetimindeki 07 YSG 07 plakalı araca ve aracın yanındaki Çeler'in üvey oğlu Arda Öztürk'e çarptı. Kazada Öztürk yaşamını yitirdi, Çeler, Kurtlapa ve Utku Erdem yaralandı. Yaralılar, hastanede tedaviye alınırken, Arda Öztürk'ün cenazesi morga kaldırıldı.

BURDUR'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Cenazeyi teslim almaya gelen Arda Öztürk'ün dayısı Murat Ayan, "Gece kardeşim aradı beni ve 'Arda'yı kaybettik' dedi. Ben de 'Nasıl olur, ne oldu' diye sordum. Bundan 15 gün önce aynı şekilde bir baba ve oğlunun hayatını kaybettiği aynı yerde, bu kez yeğenim hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce refüje sonra ağaca, sonra da yeğenimi almaya giden park halindeki babasının arabasına ve yeğenime çarpıyor. Babası, yeğenimi iş çıkışı almaya gittiği esnada kaza olmuş. Yeğenimi Burdur merkezde defnedeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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