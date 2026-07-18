Antalya'da inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan işçiler hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 2 işçi yaralandı.
Ermenek Mahallesi'ndeki şantiyede yürütülen temel kazısı esnasında toprak kaydı. Olayda 2 işçi, kayan toprağın altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan işçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gülsem Adam