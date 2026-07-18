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Antalya'da inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan işçiler hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 2 işçi yaralandı.

Ermenek Mahallesi'ndeki şantiyede yürütülen temel kazısı esnasında toprak kaydı. Olayda 2 işçi, kayan toprağın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan işçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
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