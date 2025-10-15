Antalya'da Tomruk Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde tomruk yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü E.Ş. yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
E.Ş. idaresindeki 07 UF 165 plakalı tomruk yüklü kamyon, Kaş-Kalkan kara yolu Seyret Plajı yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü E.Ş., sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel