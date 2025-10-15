Haberler

Antalya'da Tomruk Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde tomruk yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü E.Ş. yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

E.Ş. idaresindeki 07 UF 165 plakalı tomruk yüklü kamyon, Kaş-Kalkan kara yolu Seyret Plajı yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü E.Ş., sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki ülke arasında ateşkes
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu rakam verdi! 5G için 63 milyon kişi telefonunu değiştirmek zorunda kalacak

Nisan ayında 63 milyon kişi telefon değiştirmek zorunda kalabilir
23 yıllık dev banka satışa çıkarıldı

Türkiye'nin 23 yıllık dev bankası satışa çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.