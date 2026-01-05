Haberler

Evleri yanan baba ile kızı, sarılarak birbirini teskin etti

Evleri yanan baba ile kızı, sarılarak birbirini teskin etti
Güncelleme:
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir ters dubleks dairede çıkan yangında Halil Kösedağ, eşi ve kızı kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Yangın sonucu büyük panik yaşayan aile, itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangının çıkışıyla ilgili incelemeler sürüyor.

ANTALYA'da ters dubleks dairede çıkan yangında büyük panik yaşayan Halil Kösedağ, eşi ve kızı kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Söndürme çalışmaları sırasında baba ile kızının ağlayarak birbirlerine sarıldığı görüldü.

Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2124 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ters dubleks giriş katında, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede dairenin içini duman kaplarken, ev sahibi Halil Kösedağ, eşi ve kızı panik yaşadı. Kösedağ çiftiyle kızları, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'TAYFUN' İLE DUMANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangına müdahale edip, kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Ardından itfaiyeciler, 'Tayfun' adı verilen duman tahliye cihazıyla daireye dolan dumanın tahliyesini sağladı. Daha sonra Kösedağ'ın eşi içeri girip, kafesindeki muhabbet kuşunu da dışarı çıkardı. Kuş, güvenli noktaya çıkarılırken kafesten kaçıp uzaklaştı.

Yangında korku yaşayan Halil Kösedağ, eşi ve kızı, gözyaşlarına boğuldu. Aileyi, komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Halil Kösedağ, korkan kızına sarılıp uzun süre teskin etti. Ekipler soğutma çalışmasının ardından adresten ayrılırken, yangının çıkışıyla ilgili inceleme ve çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
