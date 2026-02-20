Haberler

Antalya'da teravihe giderken otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde, teravihe giderken yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Hatice Kepez, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde teravihe giderken otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

R.Y. yönetimindeki otomobil, 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Hatice Kepez'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kepez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından sürücü R.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazanın, Hatice Kepez'in teravih namazı için yolun karşısındaki camiye gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasında

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda yolun karşısına geçmeye çalışan Kepez'e aracın çarptığı ve çevredekilerin yaralı kadına yardım etmek için koştuğu görülüyor.

Hatice Kepez'in kardeşi ve Kepez Mahalle Muhtarı Yusuf Küçükkaya, kazanın meydana geldiği noktada gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Kepez'in cenazesinin, Kepez Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray tarihi maça Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış

Galatasaray'dan alkış alan bir hareket daha
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu
Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü
Galatasaray tarihi maça Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış

Galatasaray'dan alkış alan bir hareket daha
Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık

Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş