Antalya'da Teleferik Kazası: 40 Kişi Kurtarıldı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Antalya Valiliği, Konyaaltı'nda meydana gelen teleferik kazasının ardından teleferik kabinlerinde mahsur kalanlardan 40 kişinin kurtarıldığını, 134 kişinin tahliye işlemlerinin sürdüğünü bildirdi. Hayatını kaybeden kişinin Memiş Gümüş olduğu açıklandı.
Antalya Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, Konyaaltı'da akşam saatlerinde meydana gelen teleferik kazasına ilişkin gelişmeler aktarıldı.
Düşen kabinde bulunan 8 kişiden hayatını kaybeden kişinin Memiş Gümüş olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bugün saat 17: 28'de Sarısu teleferik hattında bir teleferik direğinin kırılması sonucu 1 kabin hasar görmüş, 24 kabin havada mahsur kalmıştır. Düşen kabinde bulunan 8 vatandaşımızdan maalesef 1970 doğumlu Memiş Gümüş isimli bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 vatandaşımız yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız acil müdahale edilerek hastaneye sevk edilmiştir. Teleferik hattında 24 kabinde mahsur kalan Ulaşılabilir halde bulunan 7 kabindeki 40 vatandaş ekiplerce tahliye edilmiştir. Havada asılı şekilde bulunan 17 kabinde bulunan 134 vatandaşımızın tahliye çalışmaları devam etmektedir."