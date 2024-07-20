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Antalya'da tekstil atölyesi deposu ile kamyonet yandı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesi deposunda çıkan yangın, depo önündeki kamyonete de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç ve depoda büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir tekstil atölyesi deposu ile kamyonet yandı.

İlçenin Şafak Mahallesi'nde yer alan 3 katlı binanın altında bulunan tekstil atölyesi deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir süre sonra depo önündeki kamyonete de sıçradı.

Vatandaşların ihbarıyla yangın yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç ve depoda büyük çapta hasar oluştu.

İş yeri sahibi Mustafa Orgun, AA muhabirine, yangının nasıl çıktığını bilmediğini ve yangına söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştığını söyledi.

Alevlerin bir anda büyüdüğünü anlatan Orgun, "Yangını söndüremedik, nasıl oldu anlamadım. Hava da sıcak olunca bir anda büyüdü." dedi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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