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Kumluca'da Teknede Yangın: Tur Teknesi Kullanılamaz Hale Geldi

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Adrasan Mahallesi Kargıcak Koyu'nda demirli bir tur teknesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Karaya uzaklığı nedeniyle itfaiye müdahale edemedi, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. İçeride kimsenin bulunmadığı teknedeki yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü; ancak tekne kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir teknede çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Adrasan Mahallesi, Kargıcak Koyu'nda demirli bulunan tur teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Uzun süredir koyda demirli bulunan tekneden yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Teknenin karaya uzak noktada bulunması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale edemedi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

İçerisinde kimsenin olmadığı öğrenilen teknedeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonucunda tekne kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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