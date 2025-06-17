Antalya'da Tekne Yangınına Esnaf ve Su Sporları Kullanıcılarından Yardım

Antalya'da Tekne Yangınına Esnaf ve Su Sporları Kullanıcılarından Yardım
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Kemer ilçesinde bir balıkçı teknesinde çıkan yangın, esnafın hortumla ve su sporları kullanıcılarının jet ski ve flyboard ile yaptıkları müdahale ile söndürüldü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde teknede çıkan yangının söndürülmesinde itfaiye ekibine esnaf hortumla, jet ski ve flyboard kullanıcıları da denizden su püskürterek yardım etti.

Ayışığı Koyu'nda bağlı durumdaki balıkçı teknesinde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Kıyıya yakın alandaki tekneden yayılan alevleri gören esnaf, hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı. Bu sırada su sporları tesisinde çalışanlar, 2 jet ski ve flyboard ile tekneye yaklaştı. Jet ski ve flyboard kullanıcıları, denizden su püskürterek alevleri söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın, diğer teknelere sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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