176 kilo tarihi geçmiş sucuk ele geçirildi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir araçta yapılan kontrolde 176 kilogram tarihi geçmiş sucuk ele geçirildi. Sucuklar ekipler tarafından imha edildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Abdurrahmanlar Mahallesi'nde yaptıkları denetimde kapalı kasa bir minibüsün içerisinde son kullanma tarihi geçmiş, küflü ve etiketleri usulsüz olduğu tespit edilen 176 kilo gram sucuk ele geçirdi. Tarihi geçmiş olan sucuklar jandarma nezaretinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi. Sucukları satmaya çalışan kişiyle ilgili idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı