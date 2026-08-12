Serik'te Otomobil Sulama Kanalına Düştü: Sürücü Ağır Yaralı
Antalya Serik'te kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Sürücü Durali Y., itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarındaki sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kökez Mahallesi Üründü Caddesi'nde seyreden Durali Y. idaresindeki 07 YD 558 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş sulama kanalına düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, sıkıştığı otomobilin içerisinden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA