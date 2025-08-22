Antalya'da Su Sayaçları Yenileniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü tarafından eski içme suyu sayaçları yenilenmeye başlandı. 10 yıllık ömrünü doldurmuş sayaçların değişimi 5 merkez ilçede başladı ve sürecin 2026'ya kadar 19 ilçeye yayılması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, sayaç montaj işine yönelik kapsamlı çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eski ve yıpranmış içme suyu sayaçları, 5 merkez ilçede yenilenmeye başlandı.

ASAT Sayaç ve Saha İşleri Müdürü Emre Akdemir, 10 yıllık ömrünü doldurmuş sayaçların değişimine başladıklarını ifade etti.

Antalya'da nüfus artışıyla abone sayısında da ciddi yükseliş olduğunu belirten Akdemir, "Antalya, 30 büyükşehir arasında abone sayısı en hızlı artan şehir konumunda. Bu hızlı artışa paralel olarak hizmet ağımızı da genişletiyoruz. 2026 itibarıyla sayaç değişim sürecinin 19 ilçemize yayılmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekleştirilen değişim süreciyle birlikte, şehrin altyapı kalitesine uzun vadeli katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Anlaşma tamam! Beşiktaş'ta ikinci Rıdvan Yılmaz dönemi

Bir uçak daha iniyor! Süper Lig devi milli yıldızı kadrosuna kattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeğenini evde erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşet saçtı

Yeğenini evde sevgilisiyle yakalayan amca dehşet saçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.