Haberler

Antalya'da sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 2 zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
+21 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan, suç ve suçluyu öven şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan, suç ve suçluyu öven şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya platformlarından suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Sosyal medya hesaplarından suç örgütü propagandası gerçekleştirdikleri, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen M.T, Y.A, E.Ş.K. ve B.Y'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.T. ve E.Ş.K. gözaltına alındı, Y.A. ve B.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
Silivri'deki faciadan ilk haber! Batan geminin yakınlarında ceset bulundu

Marmara'daki gemi faciasından ilk haber! 12 gün sonra bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti
Şamil Tayyar, 'Şehir elimizden gidiyor' diyerek AK Parti'yi uyardı

AK Partili isim "Şehir elimizden gidiyor" diyerek uyardı
Doğal diye satılan ünlü maden sularında skandal

Doğal diye satılan ünlü maden sularında skandal
İsmail Kartal'dan istifası hakkında açıklama

İsmail Kartal istifa sebebi açıkladı
5 yıl boyunca ağrı kesici kullandı, böbreklerini kaybetti! Hayatını eşinin bağışladığı böbrek kurtardı

Kontrolsüz kullandığı ilaçlar öldürüyordu! Canını en yakını kurtardı

81 ilde savcılıklara kritik talimat! Çocukları hedef alan içeriklere anında müdahale edilecek

Bakan Gürlek imzasıyla 81 ile genelge! Kapsamında çocuklar var

İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi

Vagonda bulunanları umursamadı! Utanmadan izlediği yok artık dedirtti