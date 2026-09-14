Antalya'da sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 2 zanlı gözaltına alındı

Antalya'da sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan, suç ve suçluyu öven şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya platformlarından suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Sosyal medya hesaplarından suç örgütü propagandası gerçekleştirdikleri, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen M.T, Y.A, E.Ş.K. ve B.Y'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.T. ve E.Ş.K. gözaltına alındı, Y.A. ve B.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA