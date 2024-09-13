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Antalya'da Sosyal Medya Ünlüleri Müstehcenlik Suçundan Tutuklandı

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Antalya'da sosyal medya platformlarında müstehcen içerik nedeniyle gözaltına alınan iki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Müstehcenlik suçlaması ile tutuklanan Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç'un sosyal medya etkinlikleri nedeniyle gözaltına alındığı açıklandı.

ANTALYA'da sosyal medya ünlüsü iki kişi, kız çocuklarına ilişkin müstehcen sözleri nedeniyle gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı adı ve 'Pungent 666' rumuzu ile yöneticisi olduğu 'İncel sohbet odası' başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüş, Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı isimli 'Pungent 666' rumuzlu X hesabı kullanıcısının Ertürk Kösen, Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yapan 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının Ahmet Sonuç olduğu tespit edilerek aynı gün içersinde Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan gözaltına alındıkları bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Gözaltında bulunan Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç isimli şahıslar 13.09.2024 günü sevk edildikleri adli makamlarca Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan tutuklandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sosyal Medya Ahmet Sonuç 3-sayfa Antalya Güncel Hukuk Dünya Medya

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