Haberler

Antalya'da soğuk hava deposunda yangın

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı, ancak bitişiğindeki plastik sera da zarar gördü.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Serik ilçesinde bir firmaya ait soğuk hava deposunda çıkan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aksu ve Serik ilçelerinde konuşlu 20'nin üzerinde itfaiye aracının yanı sıra Serik Belediyesi'ne ait su tankerleriyle müdahale edildi. Bölgeye yönlendirilen çok sayıda polis ekibi ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Pazar günü olması dolayısıyla tesiste çalışan personel bulunmadığı öğrenildi. Yangın ekiplerin yoğun çabaları sonucu büyük ölçüde kontrol altına alınırken, iç kısımdaki alevlerin söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Öte yandan yangından tesisin yanındaki plastik sera da etkilendi. Seranın bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.

