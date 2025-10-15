Haberler

Antalya'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 5 Zanlı Tutuklandı

Antalya'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 5 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen operasyonda, silahlı suç örgütüne karışan 5 şüpheli tutuklandı. Emniyet ekipleri, iş yerinin kurşunlanması ve haraç isteme olaylarına karıştıkları belirlenen zanlıları yakalayarak, ruhsatsız silah da ele geçirdi.

Antalya'da silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü adı kullanılarak kentteki bir iş yerinin kurşunlanması, iş yeri sahiplerinin ölümle tehdit edilmesi, haraç istenilmesi olayına karıştıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese yapılan baskında, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 8 fişek ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler

Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.