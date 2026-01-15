Antalya'da 393 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı

Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da yapılan operasyonda 393 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon, 6 aylık takibin ardından düzenlendi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da 'Silah ve mühimmat kaçakçılığına' yönelik operasyonda 393 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini, 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonu, sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; 6 ay süren ısrarlı teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 393 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, "Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz; yasa dışı silah ticaretinin yanında, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. Antalya Valimizi, Kepez Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Antalya İl Jandarma Komutanımızı, kahraman jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

