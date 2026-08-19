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Antalya'da sıcak ve nem sahilleri doldurdu

Antalya'da sıcak ve nem sahilleri doldurdu
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Antalya'da 31 derece sıcaklık ve yüzde 76 nem etkili olurken, turistler ve kent sakinleri Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde serinlemek için yoğunluk oluşturdu. Deniz suyu 30 derece ölçüldü; bazıları denize girdi, bazıları gölge alanları tercih etti.

Antalya'da etkisini sürdüren sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle serinlemek isteyen turistler ile kent sakinleri, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 31 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 76'ya ulaştı.

Nem dolayısıyla hava sıcaklığının daha yüksek hissedildiği kentte, tatilciler ve Antalyalılar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girip, serinlemeye çalıştı.

Bazıları plajlarda güneşlenmeyi tercih etti, bazıları da su sporları yaparak eğlenceli zaman geçirdi.

Tatilcilerin bir kısmı da park ve bahçelerdeki gölge alanlarda zaman geçirerek serinlemeye çalıştı.

Kaynak: AA
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