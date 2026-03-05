Haberler

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da seyir halindeyken motor kısmından duman çıkan otomobil, sürücüsünün zamanında müdahalesiyle alev almadan kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'da seyir halindeyken motor kısmından duman çıkan otomobil, kısa sürede alevlere teslim oldu. Sürücünün durumu fark edip araçtan inmesi olası faciayı önledi.

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 SR 484 plakalı otomobili kullanan Mustafa D., cadde üzerinde seyir halindeyken aracın motor kısmından duman çıktığını fark etti. Otomobili yol kenarına çekerek araçtan inen sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil tamamen yanarak küle döndü ve kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi

Savaş ülke ekonomisini fena vurdu, Cumhurbaşkanı harekete geçti
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Gizli bir törenle evlenen Tom Holland ve Zendaya'dan ilk kare

Dünyanın konuştuğu çifti bu kare ele verdi!
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu

Mesleklerini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız
Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi

Savaş ülke ekonomisini fena vurdu, Cumhurbaşkanı harekete geçti
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar

İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar