Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

ANTALYA'da seyir halindeyken motor kısmından duman çıkan otomobil, kısa sürede alevlere teslim oldu. Sürücünün durumu fark edip araçtan inmesi olası faciayı önledi.

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 SR 484 plakalı otomobili kullanan Mustafa D., cadde üzerinde seyir halindeyken aracın motor kısmından duman çıktığını fark etti. Otomobili yol kenarına çekerek araçtan inen sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil tamamen yanarak küle döndü ve kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı