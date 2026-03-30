Antalya'da sera işçisi kadının ölü bulunmasına ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da, yabancı uyruklu seri işçisi Vahda Ş'nin evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunması üzerine, kocası ve 8 diğer şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili intihar iddiaları öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu sera işçisi Vahda Ş'nin (25) Kepez ilçesinde ailesiyle yaşadığı müstakil evde göğsünden silahla vurulmuş olarak ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucunda ölen kadının kocasının da aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ölen kadının yakınlarının, ifadelerinde, Vahda Ş'nin intihar ettiği, korktukları için tabancayı sakladıkları iddiasında bulundukları öğrenildi.

Öte yandan Vahda Ş'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kadının cenazesinin, defnedilmek üzere Suriye'ye götürüleceği belirtildi.

Kepez ilçesinde dün 3 çocuk annesi Vahda Ş, Şelale Mahallesi 7509. Sokak'taki evinde göğsünden tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Olay yerinde silah ve mermi kovanının bulunamaması üzerine çevrede polis ekiplerince arama yapılmıştı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti
Acı mı, gösteriş mi? kızının cenazesinden paylaştığı görüntüler olay oldu!

Acı mı, gösteriş mi? kızının cenazesinden paylaştığı görüntüler olay oldu!
ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı

Tarihi kare! Yüz yıllık yalan bu fotoğrafla yerle bir oldu
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi

26 ili kapsıyor: Liderleri kara kara düşündürecek anket sonucu
Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor

Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor
Acı mı, gösteriş mi? kızının cenazesinden paylaştığı görüntüler olay oldu!

Acı mı, gösteriş mi? kızının cenazesinden paylaştığı görüntüler olay oldu!
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor

Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Savcı, CHP otobüsünün şoförüne 13,5 yıla kadar hapis istedi

CHP otobüsünün şoförüne istenen ceza belli oldu