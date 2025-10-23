Haberler

Antalya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinde meydana gelen sağanak yağış sonrasında yollar göle döndü, bazı araçlar mahsur kaldı ve seralarda maddi hasar oluştu. Vatandaşlar ve sürücüler, ekiplerin gelene kadar su giderlerini temizlemeye çalıştı.

Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Aksu ve Serik ilçelerinde yaklaşık 1 saat süren sağanak sonrası yollar göle döndü, bazı araçlar yolda mahsur kaldı, seralarda maddi hasar oluştu.

Sürücüler ve vatandaşlar ekipler gelene kadar su giderlerini temizlemek için çaba harcadı.

Yağışın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bölgede su tahliye işlemi gerçekleştirdi.

Giderlerin açılması ve su tahliye işlemi sonrası sular çekildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı

Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı

Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları

Görüntü Galatasaray maçından!
Hakim Ziyech turnayı yine gözünden vurdu! Yeni takımında alacağı maaş belli oldu

Turnayı yine gözünden vurdu
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu görevi kabul ederse, CHP'den istifa ederim

"Kılıçdaroğlu bunu yaparsa CHP'den istifa ederim"
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Kayyum davasından beraat etti! Şimdi herkesin aklında aynı soru var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.