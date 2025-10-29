Haberler

Antalya'da Sağanak ve Dolu Şemsiyeli Sokak'a Zarar Verdi

Güncelleme:
Antalya'da etkili olan sağanak ve dolu, Kaleiçi'ndeki Şemsiyeli Sokak'taki rengarenk şemsiye bulutlarına zarar verdi. 450 şemsiye, kent merkezindeki bu popüler turistik bölgede etkilenerek hasar gördü.

Antalya'da etkili olan sağanak ve dolu, Kaleiçi'nde en çok fotoğraf çekilen bölgelerden biri olan Şemsiyeli Sokak'taki şemsiyelere zarar verdi.

Kent merkezinde dün akşam etkili olan sağanak ve doludan, şemsiyelerle gölgelendirilen sokak da etkilendi.

Renk cümbüşü görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Şemsiyeli Sokak'ta havada asılı olan 450 renkli şemsiye zarar gördü.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün - Güncel
