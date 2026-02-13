Haberler

Irmak taştı, Manavgat Şelalesi görünmez oldu

Güncelleme:
Antalya'da etkili olan şiddetli sağanak, Manavgat'ta hayatı olumsuz etkiledi. Manavgat Irmağı'nın debisi yükseldi ve taşan sular Manavgat Şelalesi'ni görünmez hale getirdi. Güvenlik nedeniyle şelaleye girişler yasaklandı ve bölgede taşkın riski devam ediyor.

Antalya'da dün geceden beri etkili olan şiddetli sağanak, Manavgat'ta hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası Manavgat Irmağı'nın debisi hızla yükseldi. Taşan sular, Manavgat Şelalesi'ni tamamen görünmez hale getirdi. Irmağın taşması nedeniyle şelale çevresinde bulunan turistik tesisler su altında kaldı. Şelaleye girişler güvenlik gerekçesiyle geçici olarak yasaklandı. Bölgedeki derelerde de su seviyesinin yükselmesiyle taşkın riski devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, ekipler bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
