Antalya'da Sağanak Nedeniyle D400 Kara Yolunda Ulaşım Aksadı
Antalya'nın Demre-Finike D400 kara yolunda sağanak nedeniyle kayan bir tır, yolun kapanmasına yol açtı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, trafiği kontrol altına aldı ve yol 1 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.
Antalya'da sağanak nedeniyle kayan tır, Demre- Finike D400 kara yolunda ulaşımı aksattı.
Finike ilçesindeki Çağıllı mevkisinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tır, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Kayan tır, yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kara yolunda araç trafiği oluştu.
Ekiplerce yürütülen 1 saatlik çalışma sonucu yol ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel