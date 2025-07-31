Antalya'da Safari Araçlarına Özel Denetim Yapıldı

Antalya'da Safari Araçlarına Özel Denetim Yapıldı
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Antalya'da yapılan özel denetimlerde 107 safari aracı kontrol edildi, 26 araca cezai işlem uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

Antalya'da safari araçlarına yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Alanya, Kemer ve Kaş ilçelerinde safari araçlarına yönelik özel denetim yapıldı.

Alanya'nın Demirtaş, Sapadere ve Oba Değirmendere mahalleleri ile Kemer'in Kuzdere ve Kaş'ın Saklıkent mevkilerinde yapılan denetimlerde 107 safari aracı kontrol edildi.

Denetimlerde eksikleri tespit edilen 26 araca cezai işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi, 1 aracın ise ruhsatı iptal edildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
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