Antalya Büyükşehir Belediyesinden ramazanda vatandaşa sıcak yemek ikramı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ramazanın manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla sıcak yemek ikramını sürdürüyor. Mobil aşevi, her akşam farklı bir mahallede vatandaşlara 1000 kişilik dört çeşit sıcak yemek sunacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ramazanın manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla sıcak yemek ikramını bu yıl da sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mobil aşevi, ramazan ayının ilk gününde Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde vatandaşlara 4 çeşit sıcak yemek ikramında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren mobil aşevi, her akşam farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşacak.

Aşevinde hazırlanan yemekler, ramazan ayı boyunca önceden belirlenen ve duyurusu yapılan noktalarda dağıtılacak.

Her gün saat 18.00 itibarıyla başlayacak dağıtımlarda, günlük 1000 kişilik dört çeşit sıcak yemek ikram edilecek.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi geleneksel ramazan ayı etkinliklerini, bu yıl Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriyor.

Etkinliklerin ilk gününde Hacivat-Karagöz gölge oyunu sergilendi.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
