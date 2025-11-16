Antalya'da Psikolojik Sorunları Olan Komşudan Yangın Iddiası

ANTALYA'da bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında evin yatak odası kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan 2 kedi öldü. Yangının, apartmanda psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir komşu tarafından çıkarıldığı iddia edildi.

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2651 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, üst katta oturan ve psikolojik sıkıntıları olduğu belirtilen komşu, apartmanın bacasını kullanarak alt kattaki dairede yangın çıkardı. Alevler kısa sürede büyürken ihbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülse de evin yatak odası tamamen kullanılamaz hale geldi. Evde bulunan 2 kedi dumandan etkilenerek öldü. Yangını haber alarak gelen ev sahipleri, kedilerinin öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi.

'KALP MASAJI YAPTIM, KENDİNE GELDİ AMA SONRA ÖLDÜ'

Kediye kalp masajı yapan Ömer Akyüz, "İlk kedi çıktığında ben biraz kalp masajı yaptım. Kendine geldi ama sonra hayatını kaybetti. Daha önce bu kişiden şikayetçi olmuşlar ama sonuç çıkmamış. Muhtemelen o kişinin yaptığını düşünüyorlar, kundaklama tarzı bir şey olmuş diyorlar" dedi.

'EVİME YAĞ DÖKTÜ, BALTAYLA KAPIYA GELDİ'

Ev sahibi Ayşe Yağcı ise üst kat komşusundan uzun süredir şikayetçi olduklarını belirterek, "Üstümüzdeki komşu sürekli bizimle uğraşıyordu. Eşime 'Satalım gidelim buradan' dedim. Sabah yine 'Kapıyı yaptırın' diye bağırıyordu. Bizim kapıyla alakamız yok. Daha önce evimize su tuttu, yağ döktü, balkonuma pencereme her yere yağ döktü. Eşimle kavga etti, iki kez kapıma geldi, biri de baltayla geldi. Bu yangını da onun çıkardığından şüpheleniyoruz. Başka türlü evimde yangın çıkacak bir şey yok" diye konuştu.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,