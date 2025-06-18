Antalya'da Prefabrik Evde Yangın: 81 Yaşındaki Adam Kurtarıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan tek katlı prefabrik evde çıkan yangında, ev tamamen yanarken Alzheimer hastası 81 yaşındaki Hasan Okudan, kaçmayı başardı. Yangının çıkış sebepleri araştırılıyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Burmahancı Mahallesi'nde Hasan Okudan'a (81) ait tek katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, evin önünde park halinde bulunan traktöre de sıçradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında ev tamamen yandı, traktör kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde bulunan Alzheimer hastası Okudan, evin dışına çıkarak kurtuldu.
Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ev sahibi Okudan, gazetecilere, yangının nasıl çıktığını anlamadığını söyledi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.