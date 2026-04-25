Patates cipsi tesisinde yangın söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde patates cipsi üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Örnekköy Mahallesi'ndeki bir firmaya ait tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle tesis kullanılamaz hale geldi.