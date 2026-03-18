'Park yeri' tartışmasında market çalışanını öldüren şüpheli yakalandı

Antalya'da park yeri nedeniyle tartıştığı market çalışanını öldüren Mustafa O. yakalandı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

ANTALYA'da 'park yeri' nedeniyle tartıştığı market çalışanı Mustafa Deveci'yi (22) öldürüp, kaçan Mustafa O. (41) yakalandı.

Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde oto yıkama dükkanını işleten Mustafa O. ile yan taraftaki marketin çalışanı Mustafa Deveci, 'park yeri' nedeniyle 15 Mart'ta tartıştı. Ertesi gün konuşmak için anlaşan Deveci, Mustafa O. ve ağabeyi Ali O. (49) sabah saatlerinde markette buluştu. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mustafa O., ağabeyi Ali O.'da bulunan tabancayı alarak Deveci ve market içerisinde bulunanlara ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Mustafa Deveci hayatını kaybetti, akrabaları Mustafa Deveci (51) ile Şevket Deveci (24) yaralandı.

AĞABEYİ İLE KAÇTI

Şüpheli ile yanındaki ağabeyi Ali O., geldikleri araçla kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Şevket Deveci ile Mustafa Deveci, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği kısa sürede Ali O.'yu yakaladı.

'ÇOK PİŞMANIM'

Mustafa O.'yu yakalama çalışmaları sürerken, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesinde polis, şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Ancak yaya olarak kaçmaya başlayan kişi, takip sonucunda yakalandı. Şüphelinin, Mustafa O. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mustafa O., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Burada kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Neden yaptın, pişman mısın?' sorularına Mustafa O., "Çok pişmanım, böyle olsun istemezdim. Böyle olacağını bilsem oradan kaçardım" diyerek yanıt verdi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
