Antalya'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Alanya ilçesinde park halindeki bir otomobilin ön kısmında çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Cikcilli Mahallesi'nde park halindeki 07 NMA 29 plakalı otomobilin ön kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki vatandaşlar yangına balkonlarından su dökerek ve bahçe hortumuyla müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında bölgeye gelen itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları yapıldı.

Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
