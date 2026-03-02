Antalya-Park halindeki otomobil ve midibüs alev alev yandı

ANTALYA'da park halindeki otomobil ile servis midibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan servis midibüsü ile otomobil, bilinmeyen nedenle bir anda yanmaya başladı. Araçlardan yükselen dumanı fark eden çevredekiler, yangın tüpleri ve suyla alevlere müdahale etti. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekibi, alev alev yanan iki araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışması yaptı.Polis ekipleri, yangın nedeniyle Sakarya Bulvarı'nda güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü sağladı. Olayda yaralanan olmazken, otomobil ile servis midibüsü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı