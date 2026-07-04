Antalya'da polisler ve özel gereksinimli bireyler sabun atölyesinde bir araya geldi

Antalya Emniyet Müdürlüğünce "Bir İstihdam da Sen Yarat" Projesi kapsamında özel gereksinimli bireylerle sabun yapım atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce Toplum Destekli Polislik Hizmetleri kapsamında düzenlenen etkinlik, Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği tarafından yürütülen "Bir İstihdam da Sen Yarat" Projesi çerçevesinde hayata geçirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Trafik Denetleme, Çevik Kuvvet, Asayiş şube müdürlükleri ile Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla Döşemealtı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sabun yapım atölyesinde, özel gereksinimli bireyler emniyet mensuplarıyla buluştu.

Özel gereksinimli bireylerin, sabun yapımını uygulamalı göstererek bilgi ve becerilerini emniyet personeliyle paylaştığı aktarılan açıklamada, etkinlikle özel gereksinimli bireylerin üretime katılımlarının desteklenmesi, mesleki becerilerinin görünür kılınması, istihdam konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması ve sosyal etkileşimin güçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Antalya Emniyet Müdürlüğünün toplumun tüm kesimleriyle sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüreceği ve özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımlarını desteklemeye devam edeceği kaydedildi.