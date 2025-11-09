Antalya'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
D 400 Karayolu, Cumalı Kavşağı'nda Serhat S. idaresindeki 03 AIU 827 plakalı otomobil ile Serdar D. yönetimindeki 07 EOR 88 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada iki aracın sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan 2 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yolculardan biri kişi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı. 4 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
