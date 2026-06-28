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Direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Burak İpek hayatını kaybetti. Araçtan fırlayan motor 40 metre savrularak bir iş yerine ait barakaya hasar verdi. İpek'in ağabeyinin de 15 yıl önce motosiklet kazasında öldüğü öğrenildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Burak İpek (22), hayatını kaybetti. Otomobilin yerinden çıkan motoru ise yaklaşık 40 metre savrularak çarptığı bir iş yerine ait barakaya hasar verdi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Burak İpek yönetimindeki 07 BBE 351 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, yerinden çıkan otomobilin motoru yaklaşık 40 metre ilerideki bir iş yerine ait barakanın içine girdi. Kimsenin bulunmadığı baraka hasar gördü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İpek, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ekipler, otomobilde başka birinin bulunabileceği ihtimali üzerine inceleme yaptığı sırada bir itfaiye görevlisi kolundan yaralandı. Burak İpek, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İpek, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. İpek'in cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İpek'in cenazesinin, işlemlerin ardından Serik ilçesine bağlı Aşağıkocayatak Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

AĞABEYİ DE KAZADA ÖLMÜŞ

Öte yandan Burak İpek'in ağabeyi İsmail İpek'in de 15 yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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