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Antalya'da usulsüz taşınan 700 civcive el konuldu

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Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimlerde, Bursa'dan gelen bir otobüste usulsüz taşındığı tespit edilen 700 hindi ve tavuk civcivine el konuldu. Zabıta ekipleri, durumu Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirirken, otobüs firmasına ilgili kanun kapsamında cezai işlem uygulandı.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimlerde usulsüz taşındığı tespit edilen 700 hindi ve tavuk civcivine el konuldu.

Otogarda denetim yapan zabıta ekipleri, Bursa'dan gelen otobüsteki kutularda civcivler bulunduğunu belirledi.

Civcivlerin usulsüz bir şekilde taşındığını tespit eden zabıta ekipleri, durumu Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Terminale gelen ekipler, kolide 700 hindi ve tavuk civcivinin bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerce, otobüs firmasına "???????Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında cezai işlem uygulandı, civcivlere de el konuldu.

Otogarda görevli zabıta amiri Mustafa Kaya, denetimlerin insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından aralıksız süreceğini belirtti.???????

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
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