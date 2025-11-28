Antalya'da Otobüs ve Tır Çarpıştı: 5 Yaralı
Alanya ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.
R.Y. yönetimindeki 07 AG 383 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen 31 PBH 59 plakalı tır, Kargıcak Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüs şoförü ile muavin B.Ö. ve yolcular C.I, M.U.A, Y.N.A yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel