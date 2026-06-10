Haberler

10 kişinin öldüğü otobüs kazasında Adli Tıp raporu: Şoför asli kusurlu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 1 Şubat 2026'da meydana gelen ve 10 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı otobüs kazasına ilişkin Adli Tıp raporu tamamlandı. Raporda, hız limitinin 50 km olduğu yerde 95 km hız yapan ve sisli havada direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför İzzet Karaağaç'ın asli derecede kusurlu olduğu belirtildi.

ANTALYA'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporu tamamlandı. Raporda; kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın asli derecede kusurlu olduğu belirtildi.

Kaza, 1 Şubat 2026'da Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. İzzet Karaağaç yönetimindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Aksu yönünden Döşemealtı yönüne seyir halindeyken, ana yola girmek amacıyla sağa yöneldiği sırada kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otobüs sürüklenerek yoldan çıktı ve devrildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dosyayı inceleyen Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi, olay yeri incelemeleri, bilirkişi raporları, takograf kayıtları ve diğer delilleri değerlendirdi. Raporda, kaza yerinde hız limitinin 50 kilometre olduğu, yolun ıslak ve görüş şartlarının sis nedeniyle olumsuz olduğu belirtildi. Otobüsün takograf kayıtlarına göre kaza anındaki hızının 95 kilometre olarak tespit edildiği kaydedildi. Olay yerinde 30 metre fren izi ve 44 metre uzunluğunda hasarlı bariyer bulunduğu da raporda yer aldı.

GÖRÜŞ MESAFESİNE UYGUN HIZ UYARISI

Daha önce hazırlanan bilirkişi heyeti raporunda da sürücü İzzet Karaağaç'ın Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal ettiği ve kazanın oluşumunda tek başına kusurlu olduğu yönünde değerlendirme yapıldığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporunda, sürücünün virajlı yol, ıslak zemin ve sisli hava koşullarını dikkate alarak görüş mesafesine uygun hızda seyretmesi gerekirken buna riayet etmediği ifade edildi. Raporda, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüsün bariyerlere çarpıp yoldan çıktığı, dikkat ile özen yükümlülüklerine aykırı davrandığı vurgulandı. Raporun sonuç bölümünde, 'Müteveffa sürücü İzzet Karaağaç'ın asli derecede kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır' denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın verilecek

Çocuklarına bu isimleri koyanlara 4 çeyrek altın verilecek
Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı
Direkte can pazarı! Akıma kapılıp baş aşağı asılı kaldı

Direkte can pazarı! Baş aşağı asılı kaldı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü

Dosyada yeni gelişme: Gaffar Okkan'ın katilleri aramıza dönüyor