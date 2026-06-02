Haberler

Antalya'da güvenlik görevlisi cinayetinin 2 sanığına müebbet hapis cezası istemi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelin önünde güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren 1'i tutuklu 2 sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otelde çalışan güvenlik görevlisinin bıçaklayarak öldürmesine ilişkin 1'i tutuklu 2 sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Antalya Cumhuriyet Savcılığınca, sanıklar E.T. ve H.S. hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan maktul Tahsin Göker ve arkadaşı Talat Kağan Başak'ın, otel çevresinde alkol alarak duvarlara işeyen ve çevreye rahatsızlık veren sanıkları uyardığı belirtildi.

Olay yerinden ayrılmayan sanıklar E.T. ve H.S. ile maktul ve arkadaşı arasında kavga çıktığını aktarılan iddianamede, sanık E.T'nin üzerinde bulunan bıçakla maktulün üzerine yürüdüğü, sanık H.S'nin de kendisini tutan maktulün yüzüne yumruk atarak yere düşürdüğü kaydedildi.

İddianamede, sanık E.T'nin yere düşen maktulün göğüs kafesine bıçakla vurduğu, sanık H.S'nin de yüzüne yumruk atarak olay yerinden kaçtıkları anlatıldı.

Sanık E.T. iddianamede yer alan ifadesinde, önce karşı tarafın kendilerine küfür edip kafa attığını öne sürerek, üzerindeki bıçağı maktul ve arkadaşını korkutmak için savurduğunu öne sürdü.

Sanık H.S. ise kavga sırasında E.T'nin bıçak çıkararak kavga ettikleri kişilere salladığını, bu sırada kendisinin de elinden yaralandığını ifade etti.

İddianamede, suçu müşterek iştirak halinde işledikleri gerekçesiyle iki sanığın da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Olay

Kaleiçi mevkisinde bir otelin önünde 9 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen olayda, güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker (26) ve mesai arkadaşı Talat Kağan Başak, otelin önünde oturan E.T. (20) ile H.S'yi (18) bulundukları yerden uzaklaşmaları için uyarması üzerine taraflar arasında kavga çıkmıştı

Kavgada, E.T. tarafından bıçakla yaralanan güvenlik görevlisi Göker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bölgede görevli bekçiler tarafından yakalanan şüpheliden E.T. tutuklanırken, H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor

CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'ı toz fırtınası vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı

Gökyüzü kahverengiye büründü, ölüm haberleri art arda geldi
Buca Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltı sayısı 54'e çıktı

Buca Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltı sayısı 54'e çıktı
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler

Özgür Özel korkunç detayı açıkladı: Bellerinde kasaturalarla geldiler
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı

CHP grubunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Taraftar ayaklandı

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti