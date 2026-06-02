Antalya'da güvenlik görevlisi cinayetinin 2 sanığına müebbet hapis cezası istemi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otelde çalışan güvenlik görevlisinin bıçaklayarak öldürmesine ilişkin 1'i tutuklu 2 sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Antalya Cumhuriyet Savcılığınca, sanıklar E.T. ve H.S. hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan maktul Tahsin Göker ve arkadaşı Talat Kağan Başak'ın, otel çevresinde alkol alarak duvarlara işeyen ve çevreye rahatsızlık veren sanıkları uyardığı belirtildi.

Olay yerinden ayrılmayan sanıklar E.T. ve H.S. ile maktul ve arkadaşı arasında kavga çıktığını aktarılan iddianamede, sanık E.T'nin üzerinde bulunan bıçakla maktulün üzerine yürüdüğü, sanık H.S'nin de kendisini tutan maktulün yüzüne yumruk atarak yere düşürdüğü kaydedildi.

İddianamede, sanık E.T'nin yere düşen maktulün göğüs kafesine bıçakla vurduğu, sanık H.S'nin de yüzüne yumruk atarak olay yerinden kaçtıkları anlatıldı.

Sanık E.T. iddianamede yer alan ifadesinde, önce karşı tarafın kendilerine küfür edip kafa attığını öne sürerek, üzerindeki bıçağı maktul ve arkadaşını korkutmak için savurduğunu öne sürdü.

Sanık H.S. ise kavga sırasında E.T'nin bıçak çıkararak kavga ettikleri kişilere salladığını, bu sırada kendisinin de elinden yaralandığını ifade etti.

İddianamede, suçu müşterek iştirak halinde işledikleri gerekçesiyle iki sanığın da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Olay

Kaleiçi mevkisinde bir otelin önünde 9 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen olayda, güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker (26) ve mesai arkadaşı Talat Kağan Başak, otelin önünde oturan E.T. (20) ile H.S'yi (18) bulundukları yerden uzaklaşmaları için uyarması üzerine taraflar arasında kavga çıkmıştı

Kavgada, E.T. tarafından bıçakla yaralanan güvenlik görevlisi Göker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bölgede görevli bekçiler tarafından yakalanan şüpheliden E.T. tutuklanırken, H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.