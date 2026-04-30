Antalya'da orman yangınlarına karşı tatbikat yapıldı

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla 250 kişilik ekip ve çok sayıda ekipmanla tatbikat gerçekleştirdi.

Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü Düzlerçamı Yangın Ekip Binası alanında yapılan tatbikata 250 personel, 14 arazöz ve tanker, 4 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, yangın yönetim aracı ve taşıyıcı dron ile katıldı.

Senaryo gereği ormanın farklı noktalarında çıkan birden fazla yangına arazöz, tanker ve orman işçileri sevk edildi. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü tatbikatta çıkan yangınlar başarıyla söndürüldü.

Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, gazetecilere Antalya'nın orman varlığının 1 milyon 180 bin hektar olduğunu ve Türkiye'de en fazla orman alanına sahip kent olduklarını söyledi.

Ormanların büyük kısmının kızılçam olmasından dolayı yangın riski açısından birinci derecede riskli bölge olduklarına dikkati çeken Kayıran, "14 işletmemizin 10'u birinci derece, 4'ü ikinci derece yangın riski taşıyor. Biz riski en aza indirmek, bertaraf etmek amacıyla yangın çıkmadan nasıl önleyebiliriz? Daha çok bu konuya odaklanıyoruz." dedi.

Bu kapsamda bilinçlendirme faaliyetleri yürüttüklerini kaydeden Kayıran, bunun için orman personeli dışında diğer kamu çalışanları, çoban, avcı, öğretmen, öğrenci ve tüm kesimlere eğitimler verdiklerini ifade etti.

Eğitimler kapsamında köyleri tek tek dolaştıklarını anlatan Kayıran, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaptığımız çalışmalar sonucu 15 bin 200 kişiye eğitim verdik. Hedefimiz 1 Haziran'a kadar tüm köyleri gezip dolaşıp tamamına yangın eğitimi vermek. Şunu biliyoruz ki söndürme işi çok maliyetli, bundan dolayı yangınlar çıkmadan önleme gayretindeyiz. Riskli günlerde tüm kamu kurumları olarak, vatandaşlarımızın seferber olabileceği bir plan üzerinde çalışıyoruz. 42 kulemizin 36'sı kameralı ve herhangi bir yerde yangın çıktığında kuleler bizi uyarıyor, ekipler hemen harekete geçiyor. Antalya için 1 yönetim helikopterimiz, 7 söndürme helikopteri, 3 uçağımız ve 1 İHA'mız var ve toplam 12 hava aracımız bulunuyor. Arazöz, ikmal, ilk müdahale olarak 205 araç, iş makinesi, dozer, greyder ve ekskavatör olmak üzere toplam 239 kara aracımız ile 2 bin 400 personelimizle yangınlarla mücadele edeceğiz."

Kayıran, yaptıkları tatbikatlar sayesinde ekiplerin her türlü orman yangınına hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
