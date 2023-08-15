Antalya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 5 uçak, 8 arazöz, 4 su tankeri ve çok sayıda yer ekibinin katıldığı kaydedildi. Yangın bölgesi yakınlarında yerleşim yerinin bulunmadığı da öğrenildi.