Antalya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
Güncel Haberler
Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 5 uçak, 8 arazöz, 4 su tankeri ve çok sayıda yer ekibinin katıldığı kaydedildi. Yangın bölgesi yakınlarında yerleşim yerinin bulunmadığı da öğrenildi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 5 uçak, 8 arazöz, 4 su tankeri ve çok sayıda yer ekibinin katıldığı kaydedildi. Yangın bölgesi yakınlarında yerleşim yerinin bulunmadığı da öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Çetin - Güncel