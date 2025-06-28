Antalya'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

Antalya'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
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Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Turunçova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Turunçova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
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