Antalya'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Turunçova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahale ediyor.