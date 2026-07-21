Haberler

Jandarma, Antalya'da ormanlık alanlarda yangın riskine karşı sahada

Jandarma, Antalya'da ormanlık alanlarda yangın riskine karşı sahada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, yaz mevsiminde artan orman yangını riskine karşı ormanlık alanlar ve mesire yerlerinde denetim ve devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, yangına neden olabilecek risk unsurlarını tespit edip vatandaşları bilgilendiriyor.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz mevsiminde artan orman yangını riskine karşı ormanlık alanlar, mesire yerleri ve yangına hassas bölgelerde denetim ve devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş ve Trafik Timleri tarafından araç, motosiklet ve yaya devriyeleriyle gerçekleştirilen denetimlerde, ormanlık alanlarda genel asayişin sağlanması, yangına neden olabilecek risk unsurlarının tespit edilmesi, şüpheli kişi ve araçların kontrol edilmesi ile vatandaşların alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, doğal zenginliklerin muhafaza edilmesi ve orman yangınlarının önlenmesine yönelik denetim ve devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında

1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Kamyon ile otobüsün çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü
Avrupa kadrosu bildirildi! Beşiktaş'ta Trossard kararı

Beşiktaş taraftarını üzen gelişme!
Okul saldırganının anne ve babası yargınlanmaya başlayacak

İddianame tamamlandı! Caninin anne ve babası gün yüzü göremeyecek
Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku

Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

Yarı çıplak paylaşım yaptı! Cinsiyet değiştiren Rüzgar'ın son hali
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı

Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı