Antalya'da Orman Yangını: Misafirler Tahliye Edildi

Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Tahliye edilen otelde temizlik çalışmaları sürerken, yangın kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde dün akşam çıkıp, gece saatlerinde söndürülen orman yangınının boyutu gündüz ortaya çıktı. Bölgenin yoğun dumanla kaplanmasına neden olan yangın nedeniyle tahliye edilen otelde, temizlik çalışmaları başlatıldı.

Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nin iç kesimlerinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Alevler kısa sürede Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. İhbarla bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip yangına arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale etti. Yangın bölgesindeki 5 yıldızlı otel ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Misafirler aynı gruba ait başka bir otele yerleştirildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu gece saatlerinde kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının boyutu gündüz ortaya çıktı. Yerleşim yerleri, seralar ve 5 yıldızlı otelin bulunduğu Beşgöz Deresi'nin bir tarafında çıkan yangının hızla denize doğru ilerlediği anlaşıldı. Yangın derenin karşı kıyısındaki otele sıçramazken, bölgeyi yoğun duman kapladı. Tatilcilerin tahliye edildiği otelde, temizlik çalışmalarının başladığı ve birkaç gün süreceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
