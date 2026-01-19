Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, orman işçilerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine yaklaşan yangın nedeniyle jandarma evleri tedbiren boşaltmak zorunda kaldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sarıabalı Mahallesi'nde Deligözler mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle jandarma ekipleri bölgedeki bazı evleri tedbiren boşalttı.
Orman işçilerinin yoğun müdahalesinin sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel